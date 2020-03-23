«الإعلام البديل» تشيد بجهود مواجهة كورونا: عهد جديد للتعامل بالأزمات

أشاد الدكتور أحمد حمدي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإعلام البديل، بجهود الدولة في مواجهة فيرس كورونا المستجد على جميع الأصعدة، الإعلامية والطبية والأمنية، ما يبشر ببداية عهد جديد لإدارة ومواجهة الأزمات استكمالا لجهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مبادرة 100 مليون صحة، والتي أعلن بها الاهتمام بصحة المواطنين.وأضاف حمدي؛ في بيان له اليوم، أن هذه الخطوات تعكس سياسة الشفافية التي اتسمت بها الدولة المصرية في مواجهة الوباء العالمي، لا سيما في ظل حرب الشائعات التي تواجهها الدولة المصرية.وتابع: "ننعى ببالغ الحزن والأسى أسر ضحايا هذا الفيروس المستجد، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته".