فولفو تعتزم تعليق الإنتاج في أمريكا والبرازيل بسبب كورونا

أفادت صحيفة "داجنز إنداستري" الاقتصادية السويدية اليوم الاثنين، بأن مجموعة "فولفو جروب" تعتزم تعليق إنتاجها في كل من الولايات المتحدة والبرازيل نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد.وقال كلايس إلياسون المتحدث باسم المجموعة إن هذا يعني تعليق أغلب إنتاج المجموعة من الشاحنات، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم.