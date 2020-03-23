«الحركة الوطنية» ناعيا الشهيدان شلتوت وشفيع: ضريبة الحماية من كورونا

نعى اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، وفاة الشهيدين اللواء أركان حرب خالد شلتوت، واللواءأركان حرب شفيع عبد الحليم، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالإدارة الهندسية، نتيجة إصابتهما بفيروس كورونا المستجد، خلال أداء مهمتهما الوطنية في أعمال تطهير وتعقيم المنشأت والمؤسسات والشوارع لحمايتها من فيروس كورونا، في إطار خطة القوات المسلحة مكافحة انتشار الوباء في مصر.وأكد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، في بيان له اليوم، أن القوات المسلحة المصرية، تضرب دوما أروع الأمثلة في الفداء والتضحية فكما تجود بأبنائها المرابطين على الثغور لحماية أمن مصر القومي، ولم تتأخر لحظة واحدة في التضحية في مجال أخر غير حماية الحدود عبر الدفع بطواقم التطهير إلى الشوارع والمؤسسات والهيئات في محاولة لمحاصر الوباء القاتل الذي يضرب دول العالم بلا رحمة أو هوادة.كما تنعي الهيئة العليا للحزب والأمانة العامة واعضاء المكتب السياسي ونواب رئيس الحزب ومساعديه ومستشاريه وأعضاء وقيادات الحركة الوطنية بالقاهرة والمحافظات، الشهيدين اللواء أركان حرب خالد شلتوت، واللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالإدارة الهندسية، نتيجة لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم شعب مصر الصبر والسلوان.