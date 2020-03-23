القبض على 8 أشخاص لعدم تنفيذهم قرارات الغلق بالغردقة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة البحر الأحمر، خلال الـ24 ساعة الماضية، من القبض على 8 أشخاص من أصحاب المحال التجارية والكافتيريات والعاملين بها بمدينة الغردقة من المخالفين لقرار رئيس الوزراء بإغلاق المحال التجارية في الساعة السابعة مساء، حيث تم ضبط المخالفين وتحرير محاضر لهم بقسمي أول وثان الغردقة وإحالتهم للنيابة لاستكمال التحقيقات.يذكر أنه قد ألقت الأجهزة الأمنية علي عدد 15 من المخالفين لقرار رئيس الوزراء وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال الحملات الأمنية الخاصة بمتابعة تنفيذ القرار منذ بدايته، وقررت النيابة إخلاء سبيلهم على ذمة التحقيقات، وقيد المحاضر جنح أمن دولة طوارئ.