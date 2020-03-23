إجازة بنقابة المهندسين للتطهير من كورونا بدءا من الغد

تماشيا مع ما اتخذته الدولة من إجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظا على سلامة أعضائها؛ أعلنت النقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر، إجازة استثنائية تبدأ من الثلاثاء الموافق ٢٤ مارس ٢٠٢٠ على أن يعود العمل بالنقابة يوم السبت ٤ أبريل القادم، ويستمر العمل فقط بإدارة الرعاية الصحية لاستقبال المهندسين وذويهم، علما بأن النقابة تتخذ كل الإجراءات الوقائية داخلها حيث يتم تعقيمها بشكل مستمر.وصرح المهندس مؤمن شفيق أمين صندوق النقابة العامة والمقرر الإعلامي للنقابة، أن الإجازة لن يكون لها أي تأثير على صرف معاشات المهندسين، مؤكدا أن المعاشات سوف تصل للبنوك في موعدها المقرر، مضيفا أن مشروع الرعاية الصحية يعمل بشكل منتظم لاستقبال طلبات المهندسين المتقدمين للاشتراك بالمشروع وعمل التحويلات للأطباء والاشعة والتحاليل الطبية، لافتا إلى أن النقابة تتخذ كل الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المهندسين.