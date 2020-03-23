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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهند تعلق رحلات الطيران الداخلي بسبب كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:45 م
رحلات الطيران الداخلي
رحلات الطيران الداخلي
وكالات
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أعلنت الحكومة الاتحادية الهندية عن أن جميع الرحلات الداخلية سوف تتوقف اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، في إجراء جديد صارم للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الحكومة، في بيان، إن شركات الطيران يجب عليها أن تخطط لرحلاتها، بحيث تهبط آخرها في وجهتها قبل الساعة 1159 مساء الثلاثاء، ويُسمح فقط بعد ذلك برحلات الشحن.

وتم حظر الرحلات الدولية منذ أسبوع، وجاء إعلان الحكومة مع دخول الإغلاق حيز التنفيذ في معظم الولايات الهندية والأقاليم التي تخضع للإدارة الاتحادية.

وسجلت الهند إجمالي 415 حالة إصابة بالفيروس، كما سجلت سبع حالات وفاة.

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