برلمانية تطالب بإلزام المؤسسات الخاصة برد مصروفات «التيرم الثانى»

قالت إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، إن قرار وقف الدراسة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، لا بد أن تتبعه قرارات ملزمة للمدارس والجامعات والمعاهد الخاصة، برد قيمة مصروفات الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.وأكدت عبدالحليم، في بيان لها، أن هناك أزمة مالية تواجه الآلاف من الأسر المصرية في ظل المعاناة من تبعات فيروس كورونا، ومن ثم فلا بد من مساندتهم في حقهم بشأن استرجاع قيمة المصروفات الدراسية من المدارس الخاصة.وأوضحت: "تم دفع المصروفات لقيمة الترم بالكامل، وبما أن الترم لم يكتمل، فلم يعد هناك أي حق للمدارس الخاصة وأيضا للمعاهد والجامعات في هذه الأموال، ويجب إلزامها بإعادتها إلى أولياء الأمور، مشددا أن هذا حقهم ولا يجب التهاون فيه".وطالبت وزارة التربية والتعليم والأجهزة المعنية، بضرورة اتخاذ ما يلزم بشأن هذا الأمر، حماية للحقوق من ناحية ومن أخرى مساعدة الأسر على تحمل المرحلة الحالية.