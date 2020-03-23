«القابضة»: نراقب جودة المياه للتأكد من صلاحيتها (فيديو)

قال الدكتور محمد بكر، مدير معامل المياه بالشركة القابضة للمياه، إن هناك الكثير من الجهات تراقب جودة مياه الشرب من خلال منظومة كبيرة متكاملة، يأتي على رأسها وزارة الصحة التي تضع التشريعات الملائمة، ولها السلطه العليا في الرقابة على جودة المياه للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي.وأضاف محمد بكر، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أنّ عكارة مياه النيل الأسبوع قبل الماضي جاءت بسبب الطقس السيئ والسيول التي شهدتها مصر، وهطول كميات كبيرة من الأمطار على الجبال المحيطة بنهر النيل، والتي كانت محملة بالرمال والأتربة.وأكد مدير معامل المياه بالشركة القابضة للميا، أنّ سبب انقطاع المياه في العديد من المناطق يأتي لارتباطها ببعض المحطات الصغيرة التي عجزت عن استيعاب العكارة الكثيرة وتنقيتها، لهذا كان يتم قطع المياه على فترات في بعض الأماكن لحين إزالة العكارة والشوائب من المياه.