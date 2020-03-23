«المجتمعات العمرانية» تقلص ساعات العمل لمواجهة تفشى كورونا

أصدر الدكتور مازن حسن عبده، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون المالية والإدارية، قرارًا بتخفيض عدد ساعات التعامل مع الجمهور بالمراكز التكنولوجية وخدمة المواطنين بمقر "هيئة المجتمعات العمرانية" في مدينة "الشيخ زايد" وجميع أجهزة المدن الجديدة التي تتبع إدارة الهيئة، ليكون بدء العمل في أجهزة المدن مع الجمهور من الساعة الـ(9) صباحًا حتى الساعة الـ(12) ظهرًا مع استمرار العاملين حتى انتهاء مواعيد العمل الرسمية بالجهة.وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون المالية والإدارية، أن القرار جاء في ضوء خطة الدولة الشاملة، لحماية المواطنين من تداعيات محتملة من فيروس "كورونا" المستجد، وحفاظا على صحة وأرواح العاملين بأجهزة المدن و"هيئة المجتمعات العمرانية" والمترددين عليهمم من الجمهور.