212 إصابة جديدة بكورونا في ماليزيا

أعلنت ماليزيا، اليوم الإثنين، عن تسجيل 212 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر زيادة يومية، ليصل العدد الإجمالي إلى 1518.وقالت وزارة الصحة إن حوالي 970 من الحالات الإجمالية ترتبط بتجمع ديني نُظم الشهر الماضي قرب العاصمة كوالالمبور.وذكرت الوزارة أن عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى 14.