فحص القادمين إلى الوادي الجديد عبر مداخلها (صور)

بدأت محافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، تنفيذ حملات فحص لجميع الوافدين إلى المحافظة عبر منافذ الدخول الرئيسية بالخارجة والداخلة والفرافرة.وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد -في بيان له اليوم- أن تلك الإجراءات الاحترازية تهدف إلى حماية المحافظة من دخول أي مصاب بفيروس كورونا إليها.وأضاف أنه يتم تعقيم وتطهير كافة السيارات بمشاركة فرق من شباب المجلس التطوعي بالمحافظة ومديريات الصحة والبيطري والشباب والرياضة وعدد من الشباب المتطوعين من أبناء الوادي الجديد.