«ممتنين لجهودكم».. رسالة تضامنية من منتدى شباب العالم لمواجهة كورونا

وجه منتدى شباب العالم، رسالة تضامن عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، موجهين النصائح للجميع باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.وجاء في نصر الرسالة: "مع استمرار انتشار الفيروس التاجي (COVID-19) في خلق تحديات عالمية تؤثر على حياتنا، نأمل في أن تتخذ جميع التدابير للحفاظ على سلامتك".وأضاف: "يعتبر Covid-19 أحد أخطر التهديدات الصحية العالمية منذ عقود ونموه أثر على العالم بأسره، لذا تتخذ الدول في جميع أنحاء العالم جميع التدابير لتخطي الأزمة، ويراقب منتدى شباب العالم مثل أي شخص آخر حول العالم عن كثب تطورات الفيروس، ويحث الجميع على ممارسة التباعد الاجتماعي واتباع التعليمات التي وضعتها منظمة الصحة العالمية وجميع المعاهد الصحية حول العالم لحماية أنفسكم مثل وكذلك أحبائكم".واختتم: "توجهوا بالشكر لجميع أولئك الذين يتخذون التدابير لاحتواء هذا الفيروس، وكذلك لجميع العاملين في قطاع الرعاية الصحية، نحن ممتنون للغاية لجهودهم".