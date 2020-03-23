ضبط 26 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة بالمحافظات

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 26 قطعة سلاح ناري، 103 قضايا مخدرات وتنفيذ 37094 حكما قضائيا متنوعا، خلال حملة أمنية استهدفت ضبط الخارجين عن القانون والعناصر الإجرامية الخطرة.وسقط في قبضة القوات تشيكيين عصابيين ضما 5 متهمين ارتكبوا 12 حادثا، في مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط 17 متهما، 12 متهما لممارستهم أعمال البلطجة، 73 دراجة نارية مخالفة، 22 ألف مخالفة مرورية، وفحص 68 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 4 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.