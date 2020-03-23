«بعد تصريحات الرئيس».. البورصة تربح 16.5 مليار جنيه

أنهت مؤشرات البورصة معاملات اليوم الإثنين- ثانى تعاملات الأسبوع، على صعود كبير، مدعومة بحالة التفاؤل التى انتابت المتعاملين، على خلفية تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمبادرة البنك المركزى لضخ 20 مليار جنيه لدعم البورصة، الأمر الذى ساهم فى تحقيق السوق أعلى نسبة صعود على مستوى أسواق العالم لدى مستهل التعاملات، ما أجبر إدارة البورصة على تعليق التعاملات لمدة نصف ساعة بعد تجاوز المؤشرات نسب الصعود المحددة.ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 16.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 540.8 مليار جنيه.ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس 30" بنسبة 3.04 %، بما يعادل 296.78 نقطة، لينهى تعاملاته عند مستوى 10.047 الف نقطة، كما قفز المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان " بنسبة 4.1 %، تعادل 34.8نقطة، ليغلق عند مستوى 904.7 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها المليار جنيه وذلك بالتعامل على نحو 316.8 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 30.8 صفقة شراء وبيع.من ناحية أخرى قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسى حقق أكبر قفزة فى العالم بعد أنباء تفيد بأن البنك المركز ى سيدعم البورصة بنحو 20 مليار جنيه، بما يعادل 1.3 مليار دولار.وأشارت بلومبرج إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وبعد إغلاق البورصة، أمس الاول الأحد، قال إنه سيقدم الأموال لدعم سوق الأسهم، بينما حث المصريين على احترام الإجراءات الصارمة المعمول بها لاحتواء انتشار فيروس كورونا فى مصر.وتأتى المساعدة بعد أن قال كل من البنك الاهلى وبنك مصر فى مصر الأسبوع الماضى إنهما سيضخان 3 مليارات جنيه فى السوق.