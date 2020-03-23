البابا فرنسيس يخصص الأربعاء للصلاة لإنقاذ العالم من كورونا

وجّه البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، دعوة لجميع المسيحيين لتخصيص يوم الأربعاء المقب، للصلاة لأجل إنقاذ العالم من وباء كورونا.ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفال الكاثوليك والكثير من المسيحيين بعيد البشارة، والذي يذكرهم بتجسد الابن من العذراء.كما وجّه البابا دعوة ثانية أيضًا لينضم العالم إليه يوم 27 مارس، عند الساعة السادسة مساء، مباشرة من بازيليك القديس بطرس، حيث سيوجه رسالة لمدينة روما والعالم، ويمنح نعمة الغفران الشامل والبركة بالقربان المقدس.