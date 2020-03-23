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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مواد البناء»: دعم الرئيس البورصة بـ20 مليار جنيه سيؤثر إيجابًا

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:30 م
الدكتور كمال الدسوقي
الدكتور كمال الدسوقي
أسماء إبراهيم
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أشاد الدكتور كمال الدسوقي نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، بالقرارات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه أمس لدعم الاقتصاد وطمأنة الصناع والمستثمرين ومنها دعم البورصة بـ20 مليار جنيه وتوفير مليار جنيه للمصدرين.

وتوقع الدسوقي أن تحقق هذه القرارات مع الإجراءات الخاصة بخفض أسعار الفائدة والتسهيلات الضريبية، نتائج جيدة لمواجهة المخاطر الاقتصادية وتوفير السلع الضرورية والاستراتيجية لسد احتياجات المواطن في ظل الأزمة الحالية.

وقال الدسوقي خلال تصريحات له، إن حزمة القرارات الاقتصادية للحكومة سيكون لها أثر كبير في مواجهة المخاطر الاقتصادية لفيروس كورونا علي الصناعة الوطنية، مؤكدًا أن القطاعات الأساسية مثل المواد الغذائية والطبية والصحية في حاجة لمزيد من الدعم للعمل بكامل طاقتها، حيث سيكون لها الدور الأكبر في خدمة خطط الدولة لمواجهة وباء كورونا فيروس خلال المرحلة المقبلة.

واضاف الدسوقي، أن التحرك الإيجابي والسريع من الدولة في دعم القطاع الخاص يمثل أهمية كبري لمواجهة أزمة كورونا ويعزز من قوة الاقتصاد المصري في تخطي الأزمات، خاصة وأن القطاع الخاص يعمل به أكثر من 23.5 مليون من العمالة من إجمالي قوة العمل في مصر.

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