شاحنات عالقة على حدود رومانيا والمجر بسبب تدابير كورونا (فيديو)

عرضت فضائية روسية لقطات تظهر طوابير الشاحنات على حدود المجر ورومانيا بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا، حيث أغلقت سلطات المجر حدود البلاد في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا على أراضيها، لكنها لا تزال تسمح للشاحنات بالعبور في أوقات محددة.وأعلنت الحكومة الرومانية، صباح أمس الأحد 22 مارس، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.وقالت الحكومة الرومانية، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، إن المتوفي يبلغ من العمر 67 عامًا، وكان يعاني من سرطان مزمن.وأشارت الحكومة الرومانية إلى أنه تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا فى 18 مارس، وكان يعالج فى مستشفى فى مدينة كرايوفا بجنوب رومانيا.