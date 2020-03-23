حبس 3 أشخاص ضبطوا بـ2 كيلو «حشيش» في الشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الإثنين، بحبس 3 أشخاص بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلوجرام، قبل ترويجها على المتعاطين بنطاق قسم شرطة الشروق، كما أمرت النيابة بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لتحليلها لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة، وسرعة وصول تحريات المباحث الجنائية للوقوف على ملابسات الواقعة.البداية أثناء قيام قوة تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بالمرور لملاحظة الحالة الأمنية بطريق مصر- الإسماعيلية الصحراوي، بدائرة قسم شرطة الشروق، تمكنت من ضبط 3 أشخاص حال استقلالهم سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش "وزنت 2 كيلوجرام"، مبلغ مالي، 6 هواتف محمولة.بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم الآثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.