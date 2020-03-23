الصحة العالمية تدعو الرئيس السيسي لتحدي «أيدي نظيفة»

خاض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، تحدى الأيدي النظيفة، وهو تحدي أطلقته منظمة الصحة العالمية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي حفاظًا على النظافة الشخصية وحث الناس على غسل أيديهم باستمرار للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والذي أصاب وقتل المئات حول العالم.





ونشر "جيبريسوس" مقطع فيديو خلال مشاركته في تحدي الأيدي النظيفة " Safe Hands Challenge"، لتشجيع الناس على المشاركة في التحدي والحرص على نظافتهم لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، كما نشر تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" دعا فيها عدد من قادة وزعماء العالم للمشاركة في التحدي.





وقال " جيبريسوس": " أرشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، و بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، ورئيس وزراء سنغافورة لى هسين لونج، وشينزو آبى رئيس وزراء اليابان، ووزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، وميما موتلى رئيسة وزراء باربادوس، ورئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، لمواجهة تحدى SafeHands ، ومشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بهم والاتصال بـ3 أشخاص آخرين على الأقل للانضمام إلينا.. معًا ضد COVID19 ".





كما تحدى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عدد من وزراء الصحة، بينهم، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ووزير الصحة العامة بجمهورية أفغانستان الإسلامية، ووزير الصحة الإيراني، ووزير الصحة الأردني، ووزير الصحة الكويتى، ووزير الصحة الباكستانية وزيرة الصحة الصومالية، ووزير الصحة السعودى، ووزير الصحة الهندي، ووزير صحة المالديف، ووزير صحة نيبال.