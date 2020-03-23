رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة العالمية تدعو الرئيس السيسي لتحدي «أيدي نظيفة»

الإثنين 23/مارس/2020 - 02:34 م
السيسي
السيسي
الدستور
طباعة
خاض المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، تحدى الأيدي النظيفة، وهو تحدي أطلقته منظمة الصحة العالمية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي حفاظًا على النظافة الشخصية وحث الناس على غسل أيديهم باستمرار للوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والذي أصاب وقتل المئات حول العالم.

ونشر "جيبريسوس" مقطع فيديو خلال مشاركته في تحدي الأيدي النظيفة "Safe Hands Challenge"، لتشجيع الناس على المشاركة في التحدي والحرص على نظافتهم لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، كما نشر تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" دعا فيها عدد من قادة وزعماء العالم للمشاركة في التحدي.

وقال "جيبريسوس": " أرشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، و بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، ورئيس وزراء سنغافورة لى هسين لونج، وشينزو آبى رئيس وزراء اليابان، ووزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، وميما موتلى رئيسة وزراء باربادوس، ورئيس السلفادور نجيب أبو كيلة، لمواجهة تحدى SafeHands، ومشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بهم والاتصال بـ3 أشخاص آخرين على الأقل للانضمام إلينا.. معًا ضد COVID19".

كما تحدى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عدد من وزراء الصحة، بينهم، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، ووزير الصحة العامة بجمهورية أفغانستان الإسلامية، ووزير الصحة الإيراني، ووزير الصحة الأردني، ووزير الصحة الكويتى، ووزير الصحة الباكستانية وزيرة الصحة الصومالية، ووزير الصحة السعودى، ووزير الصحة الهندي، ووزير صحة المالديف، ووزير صحة نيبال.

موضوعات متعلقة

رابط موقع بنك المعرفة المصري والمذاكرة الرقمية.. طريقة التسجيل والدخول

الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى يوم الخميس

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

«الصحة»: 4 وفيات و33 إصابة جديدة بـ«كورونا»

الصور

image description

مستشفى إسنا يعلن شفاء أول دفعة من مصابي كورونا (صور)

image description

محافظ سوهاج يزور مكتبة رفاعة الطهطاوي (صور)

image description

حملات لتأمين مداخل الوادي الجديد في إطار مواجهة كورونا (صور)

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

الأكثر قراءة

الصحة العالمية تدعو الرئيس السيسي لتحدي «أيدي نظيفة»

«التعليم»: دروس تليفزيونية لطلاب «3 ثانوى»

شوبير يفجر مفاجأة حول تأجيل دوري الأبطال وإلغاء الدوري المصري

الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى يوم الخميس

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

«خَربها مع أصحابه».. هكذا أنفق نجيب محفوظ أول راتب يتقاضاه من الكتابة

تفاصيل الفيلم الممنوع من العرض لـ سعاد حسنى.. جيش إحدى الدول اعترض عليه

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. فريد شوقي السبب

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

الصحة

زراعة الشعر بتقنية fue الاحدث والافضل... الدكتور شادي سامي يوضح

تناول الحوامل للأسماك باعتدال مفيد للطفل

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد على مميزات التخسيس اون لاين في ظل ازمة كورونا

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

منوعات

رابط موقع بنك المعرفة المصري والمذاكرة الرقمية.. طريقة التسجيل والدخول

السعودية تشتري 1.2 مليون طن من علف الشعير

حجر ألزامي لكبار السن بروسيا

اليابان تدرس تأجيل أولمبياد طوكيو

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
سيمفونية الرئيس.. وجسورالثقة!
لينا مظلوم
قبل القمة.. اسمعوا صوت مصر يرحمكم الله
مؤمن المحمدي
موشا
د. منى حلمى
فى حب الرجل الوحيد الذى يمنعنى من الجنون أو الانتحار
المزيد

الثقافة

«نايات وطبول» جديد هيئة الكتاب

«بناء المجتمع المعرفي» كتاب للعالم محمود المظفر

أبوظبي تحتضن أول أمسية شعرية افتراضية

انطلاق ثاني حلقات المرحلة الثالثة من «شاعر المليون».. غدا