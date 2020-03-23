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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المصرية اللبنانية»: لمصر دور في توجيه المجتمع العربي لدعم المرأة

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:24 م
الدكتورة زينب الغزالي
الدكتورة زينب الغزالي
أسماء إبراهيم
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أشادت الدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بخطاب الرئيس السيسي في الاحتفال بعيد الأم وتوجيه للمرأة المصرية للقيام بدورها في مساندة جهود الدولة لاحتواء الازمة الراهنة التي يشهدها العالم نتيجة للانتشار وباء كورونا.

وقالت "الغزالي"، خلال تصريحات لها، إن مصر أدارت ملف الأزمة الحالية لفيروس كورونا باحترافية واتخذت اجراءات اقتصادية ووقائية لتفادي التداعيات الاقتصادية والمخاطر الصحية لتفشي الوباء عالميًا.

وأضافت كذلك لعبت مصر دورًا بارز في توجيه المجتمع المصري والعربي نحو دعم المرأة المصرية وتمكينها في كافة مناحي الحياة، مضيفة أن اهتمام القيادة السياسية بالمرأة ساهم في تغيير النظرة المجتمعية تجاه دور المرأة وأظهار دورها في التنمية الاقتصادية.

وأوضحت، أن استثمار الدولة المصرية لطاقات المرأة الاقتصادية يصب في تنمية المجتمع باستغلال كافة طاقاته، لكونها فرد منتج بالمجتمع ولممارستها لدور فعال فيه لتنميته وتحسين أوضاعه، وعليه فإن تطوير إمكانات المرأة والنهوض بأوضاعها، وتفعيل دورها كعاملة ووزيرة وسيدة أعمال يعتبر محورا أساسيا من محاور تمكين المرأة اقتصاديا.

وأشارت «الغزالي» أن انطلاقا من حرص الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال على توثيق التعاون مع مختلف القطاعات الاقتصادية وكافة اجهزة الدولة، فإنها تحرص على مد أواصر التعاون مع مجتمع سيدات الأعمال وإلقاء الضوء على الدور القائم لهن في مجتمعاتهن مع بحث سبل تعزيز هذا الدور والاهتمام بالتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال الانشطة والاجتماعات المختلفة للجنة المرأة بالجمعية.

وأكدت أن لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية حريصة دائما علي إلقاء الضوء على تجارب النجاح للمرأة المصرية وسيدات الأعمال في السياق العربي ايضا وتكريمهن لدورهم في مختلف مناحي الحياة سواء في الرياضة والثقافة والفن بجانب تسليط الضوء على الدور الذي يمكن أن تضطلع به سيدات الأعمال في برامج المسؤولة الاجتماعية التي تنفذها مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

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