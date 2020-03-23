«الغرف التجارية» تناشد التجار البيع بسعر التكلفة

غرفة الجيزة التجارية تقلل هامش الربح



غرفة الدقهلية التجارية تتعاقد مع احدي شركات الكحول



تكثف الغرف التجارية جهودها، لمتابعة أسعار السلع الغذائية في ظل وجود وفرة من المعروض من جميع السلع الغذائية لمدة تكفي ثلاثة أشهر.وقال المهندس إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن هناك توافر لكافة السلع والمواد الغذائية بأنواعها المختلفة بكميات كبيرة، مناشدا المواطنين بعدم التكالب علي السلع وتخزينها لعدم حدوث أزمة في الأسعار.وأضاف العربي، أنه تم تكثيف الجهود والتعاون مع الجهات المعنية لضمان وصول كافة الإمدادات من السلع التموينية المختلفة المواطنين.وأوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الغرفة تعقد اجتماعات مكثفة مع كافة الشعب لتوفير السلع وزيادة المعروض في الأسواق علي مستوي المحافظات.في نفس السياق، تقوم غرفة الجيزة، بدعوه منتسبيها لتقليل هامش الربح بين التجار، فضلا عن توفير كافة السلع للمواطنين دون نقص في المعروض.وقال عادل نصر، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، إنه في اجتماعه مع التجار شدد علي ضرورة منع اي ارتفاع في الأسعار تلك الفترة تحقيقا لمبدأ الحرص علي المصلحة العامة.على صعيد آخر، وتزامنا مع ظهور حالات في محافظة الدقهلية مصابة بفيروس كورونا المستجد، أقامت الغرفة التجارية بالدقهلية برئاسة احمد رعب عدد من الحملات الخاصة بالتعاون مع حماية المستهلك لتوفير المستلزمات الطبية وكذلك السلع الغذائية بأسعار مخفضة.وقال أحمد رعب، رئيس الغرفة، إنه تم التعاقد مع احدي شركات الكحول الحكومية لتوفير مستلزمات طبية للمواطنين بسعر التكلفة فضلا عن توفير الغرفة نحو ه مليون جنيه لمواجهة كورونا.