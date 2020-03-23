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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صندوق النقد الدولي يدفع 400 مليون دولار لتونس لمكافحة كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:11 م
تونس
تونس
هبه محمد
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أعلن وزير المالية التونسي محمد نزار، اليوم السبت، عن صندوق النقد الدولي سيدفع 400 مليون دولار لتونس، لمكافحة فيروس كورونا.

وكانت كشفت وزارة الصحة التونسية، أمس الأحد، عن بؤرة تفشي فيروس كورونا غير "مفسرة"، مشيرا إلى ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 3 حالات، واحدة في كل من ولايات سوسة، وصفاقس، وتونس، و75 مصابا.

من جانبه، كشف عبداللطيف المكي وزير الصحة التونسي، في تصريح صحفي، عن أن البؤرة التي تم تسجيلها في منطقة صغيرة من جزيرة جربة من ولاية مدنين تحتوي على 5 أو 6 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه تم في هذه البؤرة تسجيل حالة مؤكدة بالفيروس لكنها "غير مفسرة"، حيث إن الشخص المصاب لم يعُد من الخارج ولم يكن على اتصال بالأشخاص المصابين.

وأكد ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، ويعول على وعي المواطنين في هذا الظرف الصحي الدقيق للتحلي بالمسئولية الجماعية والالتزام بالحجر الصحي الذاتي الذي بدأ تطبيقه، اليوم الأحد، على البلاد لمجابهة انتشار فيروس كورونا الجديد وحماية الأمن الصحي للبلاد.

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