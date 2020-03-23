رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلومبرج: ارتفاع الأسهم المصرية عالميًا بعد قرارات البنك المركزى

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:07 م
البورصة
البورصة
أمينة ذكى
طباعة
قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الإثنين، إن الأسهم المصرية سجلت ارتفاعا هو الأعلى عالميا عقب قرارات البنك المركزي الأخيرة لدعم البورصة المصرية.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي في مصر ليكون الأكثر ارتفاعا في العالم، بعد إعلان البنك المركزي ضخ 20 مليار جنيه لدعم البورصة المصرية أي ما يعادل "1.3 مليار دولار".

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى ارتفاع مؤشر EGX30 بنسبة 6.8٪ بعد وقت قصير من افتتاحه، يوم الإثنين، بزيادة بنسبة 5.9٪ في الجلسة السابقة، فيما قفز البنك التجاري الدولي والشركة الشرقية "ش. م. م" بنسبة 5٪ و10٪ على التوالي، مما زاد من ارتفاع المؤشر.

وبعد إغلاق البورصة، الأحد الماضي، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البنك المركزي سيقدم الأموال لدعم سوق الأسهم، بينما حث المصريين على احترام الإجراءات الصارمة المعمول بها لاحتواء انتشار فيروس كورونا، لاسيما أن مصر من أكثر دول العالم العربي سكانًا وفقا للوكالة.

موضوعات متعلقة

أول صورة للواء أركان حرب خالد شلتوت المتوفى بفيروس كورونا

موقع بنك المعرفة المصري 2020.. ورابط بوابة الأزهر الإلكترونية لمراجعة المناهج

وفاة اللواء شفيع داوود بعد إصابته بفيروس كورونا

«الوزراء»: عزل أى منطقة تفشى فيها «كورونا»

الصور

image description

مستشفى إسنا يعلن شفاء أول دفعة من مصابي كورونا (صور)

image description

محافظ سوهاج يزور مكتبة رفاعة الطهطاوي (صور)

image description

حملات لتأمين مداخل الوادي الجديد في إطار مواجهة كورونا (صور)

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

الأكثر قراءة

شوبير يفجر مفاجأة حول تأجيل دوري الأبطال وإلغاء الدوري المصري

«التعليم»: دروس تليفزيونية لطلاب «3 ثانوى»

وفاة اللواء شفيع داوود بعد إصابته بفيروس كورونا

«الخزانة العامة» تتحمل تكلفة صرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

«خَربها مع أصحابه».. هكذا أنفق نجيب محفوظ أول راتب يتقاضاه من الكتابة

تفاصيل الفيلم الممنوع من العرض لـ سعاد حسنى.. جيش إحدى الدول اعترض عليه

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. فريد شوقي السبب

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

الصحة

زراعة الشعر بتقنية fue الاحدث والافضل... الدكتور شادي سامي يوضح

تناول الحوامل للأسماك باعتدال مفيد للطفل

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد على مميزات التخسيس اون لاين في ظل ازمة كورونا

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

منوعات

رابط موقع بنك المعرفة المصري والمذاكرة الرقمية.. طريقة التسجيل والدخول

السعودية تشتري 1.2 مليون طن من علف الشعير

حجر ألزامي لكبار السن بروسيا

اليابان تدرس تأجيل أولمبياد طوكيو

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
سيمفونية الرئيس.. وجسورالثقة!
لينا مظلوم
قبل القمة.. اسمعوا صوت مصر يرحمكم الله
مؤمن المحمدي
موشا
د. منى حلمى
فى حب الرجل الوحيد الذى يمنعنى من الجنون أو الانتحار
المزيد

الثقافة

صدور كتاب «سلطنة عمان بعيون عربية» عن دار روافد

مروة الجمل: أقرأ رواية «حارة سر الدين الفلواتي» لهشام عيد

محمد طارق: أقرأ «العمى» لجوزيه ساراماجو

منتصر أمين: أقرأ «مهزلة العقل البشري» للدكتور علي الوردي