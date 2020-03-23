بلومبرج: ارتفاع الأسهم المصرية عالميًا بعد قرارات البنك المركزى

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الإثنين، إن الأسهم المصرية سجلت ارتفاعا هو الأعلى عالميا عقب قرارات البنك المركزي الأخيرة لدعم البورصة المصرية.وقفز مؤشر البورصة الرئيسي في مصر ليكون الأكثر ارتفاعا في العالم، بعد إعلان البنك المركزي ضخ 20 مليار جنيه لدعم البورصة المصرية أي ما يعادل "1.3 مليار دولار".وأشارت الوكالة الأمريكية إلى ارتفاع مؤشر EGX30 بنسبة 6.8٪ بعد وقت قصير من افتتاحه، يوم الإثنين، بزيادة بنسبة 5.9٪ في الجلسة السابقة، فيما قفز البنك التجاري الدولي والشركة الشرقية "ش. م. م" بنسبة 5٪ و10٪ على التوالي، مما زاد من ارتفاع المؤشر.وبعد إغلاق البورصة، الأحد الماضي، قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البنك المركزي سيقدم الأموال لدعم سوق الأسهم، بينما حث المصريين على احترام الإجراءات الصارمة المعمول بها لاحتواء انتشار فيروس كورونا، لاسيما أن مصر من أكثر دول العالم العربي سكانًا وفقا للوكالة.