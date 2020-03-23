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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الداخلية تواصل الحملات على الأسواق وتنفيذ قرار الإغلاق الجزئي

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:06 م
الإغلاق الجزئي
الإغلاق الجزئي
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد فتح وغلق المطاعم والمراكز التجارية وتوجيه الحملات التموينية لضبط المخالفين.

يأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب" وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب في أسعارها، وكذا التعامل بمنتهى الحزم فى مواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة لمنع احتكار السلع أو إخفائها، والتأكد من جودة السلع المعروضة للبيع.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام حملاتها التموينية المكبرة، وقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها عن تحقيق العديد من النتائج تضمنت ضبط 1106 قضايا تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها 150 قضية حجب سلع وتلاعب بالأسعار وضبط 1879 مخالفة على مستوى الجمهورية في مجال غلق المقاهي والمطاعم والمولات وضبط 496 قضية في مجال منع تداول النرجيلة على مستوى الجمهورية وغلق 665 مكان نشاط تعليمي أو تجمعات طلابية "مراكز الدروس الخصوصية".

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها- بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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