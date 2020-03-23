تشميع صالة «بلياردو» لمخالفة قرار إغلاق أماكن التجمعات بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة يحيى نائب المحافظ بالمرور الميدانى المفاجئ على مركز ومدينة كوم أمبو، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.حيث شملت الجولة مناطق المطحن والألبان والإسكان والبيارة والشطب وعزبة حجاجى، بجانب شارع بورسعيد والسبعين، وذلك بحضور متطوعين من حملة "معًا ضد كورونا" بأسوان لمتابعة تنفيذ قرار إغلاق أماكن التجمعات بعد الساعة السابعة مساء.وتم خلال الجولة تشميع صالة "بلياردو" لمخالفة قرار إغلاق أماكن التجمعات بعد السابعة مساء، وكان بها تجمع لعدد من الشباب، رغم أن أبواب الصالة كانت مغلقة من الخارج، وتقدم مجموعة من الأهالي بشكوى للأجهزة الأمنية ضد صاحب الصالة.