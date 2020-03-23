التضامن: وقف الاستعلام الشخصي للعملاء واقتصاره على الإلكتروني

أهابت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة الحد من انتشار الفيروس.وأكدت الوزارة فى بيان، انه تم اتخاذ عدة إجراءات مؤقتة في إطار التدابير الوقائية والاحترازية التي يتم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19"، للحفاظ على سلامة المواطنين والعاملين بالوزارة.وأضافت أنه تم وقف أية عمليات للاستعلام والتظلم الشخصى لعملاء برنامج تكافل وكرامة، وذلك اقتصارها على تلقي استفسارات وشكاوى المواطنين عبر رابط منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (www.shakwa.eg)، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن رقم 16528 برئاسة مجلس الوزراء كما يتم تلقى استفسارات وشكاوى المواطنين على الأرقام الخاصة بكل مديرية تضامن اجتماعي على مستوى الجمهورية.