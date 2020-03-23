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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الطب عن بعد».. خدمة للمرضى الملتزمين بالبقاء في المنزل بالإمارات

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:59 م
كورونا
كورونا
وكالات
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انطلقت في الإمارات خدمة "الطب عن بعد"، لتقديم الخدمات الطبية للملتزمين بالبقاء في المنزل، تنفيذا لتوجيهات الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتتيح الخدمة المقدمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات الحصول على الاستشارات الطبية عبر الهواتف، وهم في منازلهم، عبر منصة (برايم للتطبب عن بعد) الجديدة والمرخصة من قبل هيئة الصحة بدبي.

وقال المستشفى مطلق الخدمة، في بيان اليوم:"سيستخدم الطبيب منصة الخدمات الصحية عن بعد في تشخيص المرضى ثم يقوم بعد ذلك بإعداد وصفة طبية وإرسالها إلى الصيدلية التي ستقوم بتوصيل الدواء إلى المنزل مجانًا".

وقال الدكتور جميل أحمد المدير التنفيذي لمجموعة برايم للرعاية الصحية:"يحتاج المواطنون والمقيمون الملتزمون بالبقاء في المنزل خلال هذه الظروف الاستثنائية، نتيجة تداعيات فيروس كورونا، إلى رعاية صحية، لذلك اطلقنا خدمة الطب عن بعد، تحت شعار (ابق في المنزل وكن بأمان)،
و(ابق على تواصل مع طبيبك الخاص)، ليحصل على المعلومات الطبية اللازمة، ويتم تشخيص حالته، وارسال الدواء له في منزله، مايضمن عدم خروجه من بيته أو إختلاطه بمرضى في المستشفى".

وكانت السلطات الإماراتية قد دعت السكان إلى التزام المنزل، وعدم الخروج إلا للضرورة، وأغلقت مراكز التسوق والمطاعم والمتنزهات للوقاية من الفيروس المستجد.

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