برلمانى يطالب بزيادة رحلات المترو للحد من التزاحم

طالب النائب مصطفى الكمار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، بزيادة زمن التقاطر بين رحلات مترو الأنفاق، كإجراء يساعد على تخفيف الأعداد المضطرة لاستخدام المترو يوميًا.وأضاف الكمار أن هناك حالات تزاحم فى محطات مترو الأنفاق، وهو ما يهدد بانتشار الفيروس بشكل أكبر فى حال وجود أى مصابين لا قدر الله.وطالب الكمار باتخاذ إجراءات وقائية بزيادة عدد الرحلات على مدار اليوم لاستيعاب الركاب، ومراقبة الوضع على مدار اليوم للتأكد من عدم وجود تزاحم، ووجود مسافات كافية بين الركاب تضمن عدم انتشار العدوى.وأوضح أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة حتى الآن مهمة، لكن هناك بعض الإجراءات الاحترازية الأخرى التى يجب الانتباه لها للحفاظ على صحة المواطنين وتقليل فرص انتشار الفيروس.وأضاف أن المواطنين عليهم العامل الأكبر في حماية أنفسهم من خلال اتباع إجراءات الحماية واستخدام الأدوات الوقائية وعدمة ملامسة أي شىء سواء في المترو أو خارجه وخاصة المعادن، متمنيا أن تمر المرحلة الحالية بسلام، محذرا المواطنين من التهاون والإهمال الذى يشكل للخطر الأكبر على مصر في هذه المرحلة.