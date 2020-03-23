طرق تعامل مرصد الأزهر مع الفتاوي المتطرفة (فيديو)

قال الدكتور عبد الله عابدين، مشرف وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن الوحدة تعمل على مدار 24 ساعة لرصد ومتابعة وتحليل كل الافكار المتطرفة والرد عليها، ومتابعة أحوال المسلمين والإسلام فى كافة الدول الاوروبية والعالم كله، وذلك من خلال متابع الصحف العالمية والابحاث والأخبار.وأضاف عبد الله عابدين، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن الوحدة تعمل على مكافحة التطرف، وتتابع كافة التنظيمات الإرهابية وخاصة تنظيم داعش الإرهابى الذى ينشر المجلات المتطرفة الارهابية للتأثير على عقول الشباب.وأوضح مشرف وحدة اللغة الإنجليزية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أن وحدة الرصد تتصدى لأفكار داعش المتطرفة والتى تدعو للجهاد، مؤكدًا أن الجهاد له شروطه، حيث أن المرصد أخرج 30 رسالة قصيرة للتصدى لأفكار الجهاد والتطرف.