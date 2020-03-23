رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

العاملون بالسياحة: مبادرة لتعقيم عدة أماكن بأسوان (صور)

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:55 م
تعقيم
تعقيم
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
قال عادل فوزي جادو، وكيل النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق بأسوان، وأحد العاملين بالفنادق السياحية الشهيرة بأسوان، إنه في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية، لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد، تم تنفيذ مبادرة لتطهير عدد من الأماكن بمدينة أسوان، وذلك بهدف تحدي انتشار الفيروس.

وأضاف لـ«الدستور»، أن المبادرة شملت تطهير وتعقيم الأماكن التالية: مركز رعايه الأطفال، ومبنى التضامن الاجتماعي، وكورنيش النيل، وعدد المشاركين بها حوالى 10 أشخاص، مناشدًا المنشأت السياحية بتنفيذ المبادرات فى إطار رد الجميل لأهالي أسوان، والوقوف بجانب وطنهم فى الوقت العصيب التى تمر به.

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان، اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، لمكافحة فيروس «كورونا»، المستجد، للحفاظ على صحة المواطنين، وذلك فى أطار تعليمات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، وبتوجيهات الدكتور أيهاب عماد مدير المديرية.

وكانت فرق الانتشار السريع واصلت أعمال فحص حراري، لعدد من العاملين ببواخر سياحية قادمة من محافظة الأقصر، بالإضافة لتوجيه النصائح التوعوية والارشادية للعاملين في التعامل مع المرض.
تعقيم
تعقيم
تعقيم
تعقيم
تعقيم
تعقيم

موضوعات متعلقة

«التعليم»: دروس تليفزيونية لطلاب «3 ثانوى»

من جديد.. تراجع أسعار الذهب عالميًا

«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل.. والقاهرة 29 درجة

«الخزانة العامة» تتحمل تكلفة صرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات

الصور

image description

مستشفى إسنا يعلن شفاء أول دفعة من مصابي كورونا (صور)

image description

محافظ سوهاج يزور مكتبة رفاعة الطهطاوي (صور)

image description

حملات لتأمين مداخل الوادي الجديد في إطار مواجهة كورونا (صور)

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

الأكثر قراءة

شوبير يفجر مفاجأة حول تأجيل دوري الأبطال وإلغاء الدوري المصري

«التعليم»: دروس تليفزيونية لطلاب «3 ثانوى»

وفاة اللواء شفيع داوود بعد إصابته بفيروس كورونا

«الخزانة العامة» تتحمل تكلفة صرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

«خَربها مع أصحابه».. هكذا أنفق نجيب محفوظ أول راتب يتقاضاه من الكتابة

تفاصيل الفيلم الممنوع من العرض لـ سعاد حسنى.. جيش إحدى الدول اعترض عليه

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. فريد شوقي السبب

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

الصحة

زراعة الشعر بتقنية fue الاحدث والافضل... الدكتور شادي سامي يوضح

تناول الحوامل للأسماك باعتدال مفيد للطفل

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد على مميزات التخسيس اون لاين في ظل ازمة كورونا

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

منوعات

رابط موقع بنك المعرفة المصري والمذاكرة الرقمية.. طريقة التسجيل والدخول

السعودية تشتري 1.2 مليون طن من علف الشعير

حجر ألزامي لكبار السن بروسيا

اليابان تدرس تأجيل أولمبياد طوكيو

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
سيمفونية الرئيس.. وجسورالثقة!
لينا مظلوم
قبل القمة.. اسمعوا صوت مصر يرحمكم الله
مؤمن المحمدي
موشا
د. منى حلمى
فى حب الرجل الوحيد الذى يمنعنى من الجنون أو الانتحار
المزيد

الثقافة

صدور كتاب «سلطنة عمان بعيون عربية» عن دار روافد

مروة الجمل: أقرأ رواية «حارة سر الدين الفلواتي» لهشام عيد

محمد طارق: أقرأ «العمى» لجوزيه ساراماجو

منتصر أمين: أقرأ «مهزلة العقل البشري» للدكتور علي الوردي