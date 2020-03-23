العاملون بالسياحة: مبادرة لتعقيم عدة أماكن بأسوان (صور)

قال عادل فوزي جادو، وكيل النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق بأسوان، وأحد العاملين بالفنادق السياحية الشهيرة بأسوان، إنه في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية، لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد، تم تنفيذ مبادرة لتطهير عدد من الأماكن بمدينة أسوان، وذلك بهدف تحدي انتشار الفيروس.وأضاف لـ«الدستور»، أن المبادرة شملت تطهير وتعقيم الأماكن التالية: مركز رعايه الأطفال، ومبنى التضامن الاجتماعي، وكورنيش النيل، وعدد المشاركين بها حوالى 10 أشخاص، مناشدًا المنشأت السياحية بتنفيذ المبادرات فى إطار رد الجميل لأهالي أسوان، والوقوف بجانب وطنهم فى الوقت العصيب التى تمر به.تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان، اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية، لمكافحة فيروس «كورونا»، المستجد، للحفاظ على صحة المواطنين، وذلك فى أطار تعليمات محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، وبتوجيهات الدكتور أيهاب عماد مدير المديرية.وكانت فرق الانتشار السريع واصلت أعمال فحص حراري، لعدد من العاملين ببواخر سياحية قادمة من محافظة الأقصر، بالإضافة لتوجيه النصائح التوعوية والارشادية للعاملين في التعامل مع المرض.