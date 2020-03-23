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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب بدور أكبر للإعلام في مواجهة شائعات كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:54 م
النائب محمد المسعود
النائب محمد المسعود
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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طالب النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، من جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة القومية والخاصة الإسراع في تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تقديم مزيد من التوعية ونشر الإرشادات الطبية لتشكيل وعي حقيقي لدى المصريين لمجابهة الموقف الخاص بمواجهة فيروس كورونا.

وأشاد المسعود، في بيان اليوم، بجميع القضايا والملفات التي تناولها الرئيس السيسي، في كلمته باحتفال المرأة المصرية بقصر الاتحادية، وتأكيده أنه على مدى تجربة 6 سنوات مضت لم نخف أي شيء عن المصريين وهناك من يشكك طوال الوقت في إجراءاتنا، معلنا تأييده التام والمطلق لتأكيد الرئيس السيسي بأن الدولة تقوم بإجراءات غير مسبوقة لمجابهة فيروس كورونا، مطمئنًا المصريين بقوله: "لابد من الأخذ بالأسباب لمجابهة انتشار الوباء واننا تعاملنا مع الأزمة منذ البداية بشفافية وبيانات تعكس الواقع".

وأكد النائب محمد المسعود، أهمية قيام الإعلام المصري، خاصة "ماسبيرو" والقنوات الفضائية الخاصة بدوره في مواجهة جميع الإشاعات والأكاذيب والسموم التي تبثها الآلة الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي و"السوشيال ميديا" لجماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والتيارات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحمها، إضافة إلى قنوات الدم والإرهاب التي تبث سمومها من قطر وتركيا ضد الدولة المصرية.

وأعرب، عن سعادته بالدور الكبير الذي تقوم به فضائيات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بقيادة المنتج الوطني القدير تامر مرسى رئيس مجلس، إدارتها بصفة عامة وقناة "إكسترا نيوز" بصفة خاصة، مؤكدا أن هذا هو الإعلام المصري الوطني الناجح والقادر على أن يرجع بمصر إلى رياتها الإعلامية العربية والدولية.

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