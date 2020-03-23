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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وكيل الأزهر السابق يوصي بـ 5 إجراءات لمواجهة كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:54 م
الدكتور عباس شومان،
الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر
أميرة العناني
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أكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف السابق، ورئيس لجنة المصالحات الثأرية، أنه يجب على الناس الالتزام بالعديد من الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنه بعد قرار تعليق الجُمع وصلاة الجماعة في المساجد، ومن قبلها إلغاء الاجتماعات في الدوائر والمصالح الحكومية والبنوك وتخفيف العمالة للحد من الزحام، وإغلاق المحلات مبكرا ووقف أنشطة المقاهي وحتى الرياضة، ومناشدات البقاء في المتازل، وإعلان بعض الدول المتقدمة عجزها عن السيطرة على انتشار الوباء وانتظار أمر السماء، علينا أن ندرك خطورة الأمر ونتخذ من أنفسنا قررات احترازية قد تصدم ثقافتنا لاسيما في صعيدنا.

وقال «شومان» عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»، إن هذه القرارات منها:

١- الوقف الفوري لحفلات الأعراس إما بالتأجيل إلى ما بعد انتهاء الأزمة أو بالاكتفاء بعدد محدود من أهل العروسين يفي بغرض انتقال العروس إلى بيت عريسها.

 ٢-استخدام سيارات نقل الموتى وإلغاء التشييع الشعبي من كافة أهل البلد تقريبا والاكتفاء بأقرب المقربين للميت في تشيعه، والأعمال بالنيات وبإذن الله ينال الأجر من حُرم من التشييع وكان في نيته بالدعاء للميت والترحم عليه.

٣- إلغاء مظاهر العزاء وما يتم فيها من تزاحم ومصافحة وتقبيل والاكتفاء بالاتصال الهاتفي.

٤-الامتناع عن قبول ركاب زيادة في سيارات النقل والقطارات وتشديد الرقابة وتوقيع المخالفات الرادعة.

٥- مشاركة الشباب في القرى والمدن في نشر ثقافة النظافة وتكوين فرق عمل تطوعي لتنظيف المساجد والشوارع والطرقات.

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