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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

طبيب بـ«حَجر إسنا»: المتعافون الأجانب لا يريدون العودة إلى بلادهم

الإثنين 23/مارس/2020 - 12:50 م
مستشفى إسنا
مستشفى إسنا
هدى الأمير
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لحظات امتزج فيها الأمل بدموع السعادة، وأعيد خلالها ترتيب الأوليات وتبادل الآراء، فالخوف والقلق تحولا إلى طمأنينة وثقة، والنتائج السلبية تحولت إلى إيجابية، هذا هو ما كان يدور داخل أروقة مستشفى العزل الصحي بمستشفى إسنا الجديدة جنوب محافظة الأقصر، والتي غادرها أمس عدد كبير ممن كتب لهم الله الشفاء من فيروس كورونا سواء من المصريين والأجانب.

حَجر إسنا
حَجر إسنا
قال الدكتور حسام فتحي نائب رئيس قسم العظام بمستشفى إسنا وأحد فريق أطباء الحجر الصحي بالمستشفى: "إن أطباء المستشفى يخوضون في كل لحظة معركة مع فيروس كورونا؛ فالحفاظ على سلامة وصحة المرضى هي الغنيمة الثمينة التي نسعى للفوز بها في كل معركة نخوضها، غير ملقين بالًا لأية متاعب أو إرهاق قد يصيبنا لكوننا نعمل على مدار 24 ساعة".
حَجر إسنا
حَجر إسنا
وأضاف "فتحي" خلال حديثه لـ"الدستور": "إن استقبالنا للمرضى من شتى الجنسيات سواء المصرية أو الأجنبية، كان بمثابة الفرصة التي نؤكد من خلالها على أن المنظومة المصرية قادرة على تقديم أقصى مراحل الرعاية الطبية، فالجيش المصري الأبيض قادر على أن يُحتمي به، وإن الله سبحانه وتعالى منحنا القدرة على العمل المتواصل دون كلل أو ملل".
حَجر إسنا
حَجر إسنا
وتابع: "المستشفى شهدت خروج 16 متعافيًا من بينهم 6 مصريين، و6 إيطاليين، 6 وأمريكيين، 2 ألمان، ورغم أن الأجانب كان يسيطر عليهم شعور الإحباط لكونهم مصابين بالفيروس، إلا إنه فور وصولهم للمستشفى فوجئوا بحجم الإمكانيات والتجهيزات المتوافرة داخل المستشفى، هذا إلى جانب مهارة الفريق الطبي القائم على رعايتهم سواء من الأطباء والتمريض والفنيين".
حَجر إسنا
حَجر إسنا
واستكمل: "كوَّن المصابون الأجانب صورة جديدة عن المنظومة الصحية في مصر، والتي تتبع تعليمات منظمة الصحة العالمية فيما يتصل بعلاج فيروس كورونا المستجد، وكان الاهتمام بالعامل النفسي لدى المصابين يحظى باهتمام شديد".

وأردف: "وتم الاحتفال بعيد الأم بداخل مستشفى الحجر، وقدم الأطباء الهدايا للأمهات سواء من المصابين أو العاملات بالمستشفى، كما شمل الجانب الترفيهي استغلال الإذاعة الداخلية لبث الموسيقى والأغاني، وطلب البعض أن تذاع أغاني المهرجانات إلا أنه سرعان ما توقفت بعدما قالت أحدى المصابات الأجانب إنها عبارة عن تلوث سمعي".
حَجر إسنا
حَجر إسنا
واختتم: "المتعافين الأجانب والمصريين كونوا علاقات صداقة مع الأطباء، وتبادلوا أرقام هواتفهم وحساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وقدم المتعافون الشكر لجميع الفريق الطبي الذي عمل على خدمة طوال الفترة الماضية، وأبدوا قلقهم من العودة إلى بلادهم خاصة في ظل تفشي المرض في الكثير من أنحاء العالم، وإن بقائهم في مصر يحمل لهم الكثير من الثقة والطمأنينة".

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