تمديد تعليق رحلات الطيران النمساوى حتى 19 أبريل المقبل

قررت الخطوط الجوية النمساوية تمديد فترة وقف رحلات الطيران كاملة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا حتى 19 أبريل المقبل.وذكر بيان للشركة النمساوية، اليوم الإثنين، أنه بسبب توقفات السفر المستمرة في جميع أنحاء العالم، ستوقف الخطوط الجوية النمساوية رحلات الطيران لمدة ثلاثة أسابيع، أطول من الفترة المخطط لها في البداية.وأشار البيان إلى تقليل فترات عمل جميع موظفيها للعمل حتى نفس التاريخ، منوها بأنه لدى العملاء خيار تغيير موعد الحجوزات أو استرداد التذاكر مجانًا، لافتا إلى أن الركاب الذين حجزوا رحلات طيران حتى 19 أبريل، ستتم محاولة تدبير حجوزات بديلة لهم على شركات طيران أخرى إن أمكن ذلك.