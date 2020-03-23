العناني يناقش إصدار كود الحماية المدنية للمنشآت السياحية

اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بوفد من الإدارة العامة للحماية المدنية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، بحضور عبد الفتاح العاصى مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، لوضع آلية تنظيمية للعمل على إصدار كود الحماية المدنية من أخطار الحريق بالمنشآت السياحية والفندقية بأنواعها.وأوضح عبد الفتاح العاصي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل حل جميع المشكلات الخاصة بإجراءات حصول المطاعم والمنشآت الفندقية القائمة على تصاريح الحماية المدنية والعمل على سرعة وتسهيل إصدارها، بالإضافة إلى إصدار أكواد الحماية المدنية وقائمة المراجعة لوضع ضوابط ومعايير الحماية من أخطار الحريق.