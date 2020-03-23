رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

36 جنيهًا ثمن الكحول بفروع شركتي الجملة العامة والمصرية

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:15 م
جريدة الدستور
نرمين محمود الدهان
طباعة
قال عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة طرحت كميات كبيرة من الكحول مع بعض الألوان والروائح بجميع فروع شركتي الجملة العامة والمصرية، موضحًا أن نسبة تركيز الحول بها 70% و15% ألوان و15% روائح.

طرح الكحول لدى بقالي التموين


وأكد مدكور، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن كميات الكحول التي تم طرحها من منتجات شركة السكر، وتشمل الأنواع كل من "555، ولافندر" بسعر 36 جنيها للعبوة سعة 250 ملي، مشيرًا إلى أنه سوف يتم طرح كميات من الكحول داخل فروع مشروع جمعيتي ولدى بقالي التموين خلال الفترة المقبلة.

حملات للتأكد من جودة المنتجات


وأوضح مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية أن جميع الأجهزة الرقابية تقوم بتكثيف الحملات على الأسواق والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة للمواطنين، سواء فى السلع الغدائية أو المنظفات والمطهرات، حيث تم تشكيل مجموعات على أعلى مستوى من قطاع التجارة وقطاع الرقابة وحماية المستهلك، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين.

اقرأ أيضا

تقسيط غرامات مخالفة «زراعة الأرز» على عامين دون فوائد

%3.3 زيادة في الكهرباء المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة


وأشار مدكور إلى أن من يثبت تلاعبه يتم تحرير محضر واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وستتم مصادرة المنتجات وسحب ترخيص المكان المخالف، وتوقيع أشد العقوبات على المخالفين وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، وذلك للقضاء على حالات غش التجار واحتكار السلع ورفع الأسعار.

موضوعات متعلقة

«الخزانة العامة» تتحمل تكلفة صرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات

شوبير يفجر مفاجأة حول تأجيل دوري الأبطال وإلغاء الدوري المصري

أول صورة للواء أركان حرب خالد شلتوت المتوفى بفيروس كورونا

وفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت بفيروس كورونا.. والقوات المسلحة تنعاه

الصور

image description

محافظ سوهاج يزور مكتبة رفاعة الطهطاوي (صور)

image description

حملات لتأمين مداخل الوادي الجديد في إطار مواجهة كورونا (صور)

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

image description

«لولاكِ ما كنت بطلا».. رسائل ذوي الاحتياجات الخاصة في عيد الأم (صور)

الأكثر قراءة

شوبير يفجر مفاجأة حول تأجيل دوري الأبطال وإلغاء الدوري المصري

«التعليم»: دروس تليفزيونية لطلاب «3 ثانوى»

وفاة اللواء شفيع داوود بعد إصابته بفيروس كورونا

«الخزانة العامة» تتحمل تكلفة صرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

«خَربها مع أصحابه».. هكذا أنفق نجيب محفوظ أول راتب يتقاضاه من الكتابة

تفاصيل الفيلم الممنوع من العرض لـ سعاد حسنى.. جيش إحدى الدول اعترض عليه

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. فريد شوقي السبب

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

الصحة

زراعة الشعر بتقنية fue الاحدث والافضل... الدكتور شادي سامي يوضح

تناول الحوامل للأسماك باعتدال مفيد للطفل

الدكتورة دعاء سهيل تؤكد على مميزات التخسيس اون لاين في ظل ازمة كورونا

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

منوعات

رابط موقع بنك المعرفة المصري والمذاكرة الرقمية.. طريقة التسجيل والدخول

السعودية تشتري 1.2 مليون طن من علف الشعير

حجر ألزامي لكبار السن بروسيا

اليابان تدرس تأجيل أولمبياد طوكيو

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
سيمفونية الرئيس.. وجسورالثقة!
لينا مظلوم
قبل القمة.. اسمعوا صوت مصر يرحمكم الله
مؤمن المحمدي
موشا
د. منى حلمى
فى حب الرجل الوحيد الذى يمنعنى من الجنون أو الانتحار
المزيد

الثقافة

صدور كتاب «سلطنة عمان بعيون عربية» عن دار روافد

مروة الجمل: أقرأ رواية «حارة سر الدين الفلواتي» لهشام عيد

محمد طارق: أقرأ «العمى» لجوزيه ساراماجو

منتصر أمين: أقرأ «مهزلة العقل البشري» للدكتور علي الوردي