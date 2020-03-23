36 جنيهًا ثمن الكحول بفروع شركتي الجملة العامة والمصرية
الإثنين 23/مارس/2020 - 01:15 م
نرمين محمود الدهانطباعة
قال عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة طرحت كميات كبيرة من الكحول مع بعض الألوان والروائح بجميع فروع شركتي الجملة العامة والمصرية، موضحًا أن نسبة تركيز الحول بها 70% و15% ألوان و15% روائح.
طرح الكحول لدى بقالي التموين
وأكد مدكور، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، أن كميات الكحول التي تم طرحها من منتجات شركة السكر، وتشمل الأنواع كل من "555، ولافندر" بسعر 36 جنيها للعبوة سعة 250 ملي، مشيرًا إلى أنه سوف يتم طرح كميات من الكحول داخل فروع مشروع جمعيتي ولدى بقالي التموين خلال الفترة المقبلة.
وأوضح مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية أن جميع الأجهزة الرقابية تقوم بتكثيف الحملات على الأسواق والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة للمواطنين، سواء فى السلع الغدائية أو المنظفات والمطهرات، حيث تم تشكيل مجموعات على أعلى مستوى من قطاع التجارة وقطاع الرقابة وحماية المستهلك، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين.
وأشار مدكور إلى أن من يثبت تلاعبه يتم تحرير محضر واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وستتم مصادرة المنتجات وسحب ترخيص المكان المخالف، وتوقيع أشد العقوبات على المخالفين وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، وذلك للقضاء على حالات غش التجار واحتكار السلع ورفع الأسعار.
حملات للتأكد من جودة المنتجات
وأوضح مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية أن جميع الأجهزة الرقابية تقوم بتكثيف الحملات على الأسواق والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة للمواطنين، سواء فى السلع الغدائية أو المنظفات والمطهرات، حيث تم تشكيل مجموعات على أعلى مستوى من قطاع التجارة وقطاع الرقابة وحماية المستهلك، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين.
اقرأ أيضا
تقسيط غرامات مخالفة «زراعة الأرز» على عامين دون فوائد
%3.3 زيادة في الكهرباء المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة
وأشار مدكور إلى أن من يثبت تلاعبه يتم تحرير محضر واتخاذ جميع الإجراءات القانونية، وستتم مصادرة المنتجات وسحب ترخيص المكان المخالف، وتوقيع أشد العقوبات على المخالفين وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، وذلك للقضاء على حالات غش التجار واحتكار السلع ورفع الأسعار.