استشاري: يجب تقوية جهاز المناعة بتناول الأطعمة الصحية (فيديو)

قال الدكتور أشرف العقبى، استشارى المناعة، إنه يجب تقوية جهاز المناعة الخاص بنا من خلال تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات، فضلًا عن التعرض للهواء النقى، ولأشعة الشمس، بالإضافة إلى تناول أكل صحى منظم وباعتدال، وفقًا للاحتياجات اليومية الأساسية.وشدد أشرف العقبي، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، على ضرورة الإقلاع عن التدخين والكحوليات، والابتعاد عن الضغوط النفسية التى من شأنها التأثير على صحة الإنسان بالسلب، وضرورة الابتعاد عن الأكلات السريعة.وأوضح استشارى المناعة أن الخلايا القاتلة الفطرية الموجودة فى جسد الإنسان تقل مع التوتر، كما يقل إفراز الأجسام المناعية خلال توتر الفرد، مضيفًا أنه يجب الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعى التى تعمل على نشر الشائعات والشائعات الخاطئة.