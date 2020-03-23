ضبط عاطلين لسرقة أهالي الإسكندرية بالإكراه

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثانٍ المنتزه بالإسكندرية، القبض على عاطلين، بعد اتهامهما بالاستيلاء على حقيبة شخصية، وهاتف محمول من مواطن تحت تهديد السلاح.وجاء ذلك عقب القبض على 4 أشخاص آخرين، بينهم سيدة بعد انتشار فيديو عبر "فيسبوك" يُظهر محاولتهم الاستيلاء على وحدة سكنية، خاصة بمواطن، في منطقة المندرة بحري.تلقى اللواء سامي غنيم مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثانٍ المنتزه، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بقيام مجموعة أشخاص بعضهم مُلثم، وبحوزتهم أسلحة بيضاء، بمحاولة الاستيلاء على وحدتين سكنيتين بالعقار رقم 2 شارع التلمساني، على مدار يومين.انتقال ضباط مباحث القسم تم عمل كمين وألقى القبض على اثنين وفر باقي شركائهم هاربين، تم تحرير محضر رقم 6834 لسنة 2020 جنح قسم شرطة ثانٍ المنتزه، وإحالتهم للنيابة العامة، شاهدت تسجيلات كاميرات العقار، وقررت إخلاء سبيلهم بعد أخذ تعهد عليهم بعدم تعرضهم لصاحب الوحدة السكنية.فيما تباشر النيابة التحقيق مع المقبوض عليهما بعد ضبطهما والمسروقات، حيث تم تحرير محضر حمل رقم 7103 لسنة 2020 جنح سرقة بالإكراه بقسم شرطة ثانِ المنتزه، وأمرت بطلب سرعة تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.