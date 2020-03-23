إجمالى الإصابات بكورونا فى إيران يتخطى 23 ألفا

أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الإثنين، بأن إجمالي الإصابات بالفيروس في إيران يتخطى 23 ألف إصابة، تسجيل 127 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد إلى 1812.قررت إيران، اليوم الخميس، إغلاق الأسواق التجارية لمدة أسبوعين، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.ودعت وزارة الصحة الإيرانية، في سياق متصل، المواطنين الإيرانيين باتخاذ قرار الوعي بشأن السفر والتنقل والزيارات في عيد النيروز المقبل.وأوضحت أن 50 شخصًا يصابون بكورونا كل ساعة، فيما أشارت إلى أنه كل 10 دقائق يتوفى واحد، داعية الإيرانيين لأخذ المعلومات في عين الاعتبار.