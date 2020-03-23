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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تجرى تحقيقات حول حريق لوكيشن مسلسل «النهاية»

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:51 ص
حريق لوكيشن مسلسل
حريق لوكيشن مسلسل النهاية
ندى حمدي
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تواصل نيابة الهرم إجراء تحقيقات موسعة في حريق لوكيشن تصوير مسلسل "النهاية" بطولة الفنان يوسف الشريف بعد فشل تصوير مشهد انفجار وتحوله لحريق هائل دمر اللوكيشن كله.

وقررت النيابة استدعاء مدير الإنتاج والقائمين على المسلسل لسماع أقوالهم حول الخسائر المادية التي تسبب بها الحريق بعدما أشارت التحقيقات والمعاينات الأولية أن النيران دمرت البلاتوه بالكامل والتهمت كاميرات ومعدات التصوير والديكور بالكامل.

وكلفت النيابة خبراء الحماية المدنية بالجيزة بكتابة تقرير عن ملابسات الحريق ومدى جاهزية المكان باشتراطات الأمان اللازمة لمواجهة تلك النوعية من الحرائق الطارئة، وذلك بعدما أشارت التحقيقات الأولية إلى أن القائمين على العمل لم يبلغوا الحماية المدنية عن تصوير مشهد انفجار وعدم جاهزية اللوكيشن للحرائق نظرا لانتشار الديكورات الخشبية والفوم وغيرها من المساعدات على سرعة انتشار النيران.

كانت شرطة النجدة بالجيزة، تلقت إخطارًا من العاملين بمسلسل "النهاية"، بنشوب حريق في لوكيشن التصوير باستوديو "المسلمي" في الهرم، ودفعت قوات الحماية المدنية سيارات الإطفاء التي انتقلت إلى مكان الحريق، وانتشرت القوات في محيط النيران وسيطرت على اللهب قبل أن تمتد إلى باقي الاستوديو، وتبين من خلال الفحص والتحري أن النيران التهمت أجزاء كبيرة من اللوكيشن.

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