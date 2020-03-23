ارتفاع الإصابات بكورونا في النمسا لـ3611

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في النمسا، اليوم، إلى 3611 حالة، بنسبة نمو 33ر19 في المائة.وقال بيان لوزارة الصحة، اليوم الاثنين، إن منحى الإصابة عاد إلى الارتفاع بعد تباطؤ نسبي سابق، لافتا إلى ارتفاع الإصابات الجديدة إلى 3 آلاف و611 في غضون يوم واحد.وذكر البيان أنه تم إجراء اختبارات طبية لنحو 23 ألفًا و429 ألف حالة حتى الآن، كما تم تسجيل 16 حالة وفاة.وأشار البيان إلى أن توزيع الإصابات على الولايات النمساوية جاء منها 696 في النمسا العليا، تليها 676 في تيرول، وفي النمسا السفلى 512 مصابًا، وفي فيينا كان هناك 451، وفي ستيريا 447 حالة.يشار إلى أن ردولف أنشوبير، وزير الصحة النمساوي، أكد أن التدابير الصحية في البلاد على رأسها الحجر الصحي في المنازل تحقق تقدمًا إيجابيًا.