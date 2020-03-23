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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يواجه الركود واليورو

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:49 ص
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
وكالات
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تخطط إيطاليا لتحفيز اقتصادي جديد لمواجهة فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد19-، وذلك بمساعدة من أوروبا والبنك المركزي الأوروبي، حسبما قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في مقابلة مع صحيفة لا ستامبا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن كونتي القول في المقابلة إن الأشهر القليلة القادمة سوف تكون صعبة بالنسبة للاقتصاد في جميع القطاعات.

وأضاف أن الأمر يتطلب مساعدة الشركات، وضمان السيولة، وتجنب فقدان الوظائف، وحماية الاقتصاد.

كما أشار إلى أن أوروبا سوف تضطر لمواجهة الركود، ولكن استجابة البنك المركزي الأوروبي أوضحت أن اليورو ليس موضع شك.

وقال كونتي إن أوروبا في حاجة للتصرف ككيان واحد بأدوات مثل إصدار الدين المشترك أو صندوق مشترك أو كليهما.

ولمحاربة الفيروس، طلبت إيطاليا 6500 جهاز تنفس جديد، وسوف تحصل قريبا على 120 مليون قناع (كمامة) للوقاية.

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