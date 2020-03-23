14 حالة وفاة بكورونا في ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الإثنين، عن ارتفاع إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 14 حالة وفاة، وفقا لما نقلته فضائية «سكاى نيوز عربية» فى نبأ عاجل لها قبل قليل.وفى وقت سابق من اليوم، تستخدم القوات المسلحة الماليزية طائرات دون طيار ومركبات جوية دون طيار لمراقبة الخضوع لقرار تقييد التحركات، والتي من شأنها أن تكثف جهود محاصرة انتشار فيروس كورونا.ووفقا لما نقلته وكالة أنباء برناما الماليزية عن قائد القوات المسلحة الماليزية، الجنرال أفندي بوانج، قوله إن هذا الأمر قد نوقش مع الصناعات المحلية، للتركيز على إضافة عدد الأدوات التكنولوجية الأخرى التي سيتم استخدامها لهذه الغرض.وأكد أن القوات المسلحة ملتزمة بتحقيق أهداف قرار تقييد التحركات، معربا عن الاستعداد لنشر المزيد من أفراد القوات المسلحة إذا لزم الأمر.