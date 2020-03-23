إيرباص تتوقع أن يؤثر كورونا على مبيعاتها

توقع الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، جيوم فوري، تأثر مبيعات الشركة بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك بعدما علقت شركات الطيران رحلاتها ذات المسافات الطويلة.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فوري القول إن شركات الطيران التي تسير رحلات جوية عابرة للقارات تتضرر بشدة بسبب توقف الرحلات الجوية.وقال: "نحن لدينا ركيزة قوية للغاية، ونعتقد أننا في المقام الأول سوف نحظى بحماية جيدة".وأضاف: "نحن ننظر للأمور بمنظور مختلف للغاية، إذ إن حماية تدفقات الأموال على المدى القصير تمثل أولوية لنا".