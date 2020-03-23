روسيا: إجراء اختبار كشف كورونا على أكثر من 165 ألفًا

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس "كورونا" في روسيا عن إجراء اختبار الكشف عن الفيروس على أكثر من 165 ألف شخص، مشيرا إلى أنه لا يزال أكثر من 72 ألف شخص تحت الإشراف الطبي بسبب الاشتباه في إصابتهم بالفيروس.وذكر بيان لمقر عمليات مكافحة فيروس "كورونا"، اليوم الاثنين، أنه منذ بداية العام الحالي تواجد تحت الإشراف الطبي 130992 شخصا، وبقي منهم حاليا 72423 شخصا تحت الإشراف الطبي.وكان رئيس الحكومة الروسية قد أعلن، في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، كلها في العاصمة موسكو.