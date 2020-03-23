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الإثنين 23 مارس 2020 الموافق 28 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تعقيم الأسواق ومنع الباعة الجائلين بكفر الزيات

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:44 ص
تعقيم الأسواق
تعقيم الأسواق
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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قرر محافظ الغربية، إزالة السوق العشوائي بميدان المحكمة والباعة الجائلين، بمدينة كفر الزيات، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين ومنع الزحام وتكدس الباعة مما يساعد على انتشار الفيروس بسبب الاختلاط إلى جانب إحداث شلل مرورى بتلك المنطقة.

وكلف المحافظ، رئيس مدينة كفرالزيات، بتوفير قطعة أرض خارج المدينة تمهيدًا لإزالة السوق العشوائي بالكامل ونقل الباعة الجائلين له كما شدد على قيام فرق الإدارة الصحية بتطهير وتعقيم شامل للسوق وتطهيره بالمطهرات في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قاد حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمقاهي بمدينة كفر الزيات للتأكد من التزامها بالقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية والإغلاق في تمام السابعة مساء، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا حيث تفقد المحافظ شوارع المدينة وشدد على إغلاق كافة المحلات والمطاعم وتحرير محاضر للمخالفين.

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