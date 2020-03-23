تعقيم الأسواق ومنع الباعة الجائلين بكفر الزيات

قرر محافظ الغربية، إزالة السوق العشوائي بميدان المحكمة والباعة الجائلين، بمدينة كفر الزيات، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين ومنع الزحام وتكدس الباعة مما يساعد على انتشار الفيروس بسبب الاختلاط إلى جانب إحداث شلل مرورى بتلك المنطقة.وكلف المحافظ، رئيس مدينة كفرالزيات، بتوفير قطعة أرض خارج المدينة تمهيدًا لإزالة السوق العشوائي بالكامل ونقل الباعة الجائلين له كما شدد على قيام فرق الإدارة الصحية بتطهير وتعقيم شامل للسوق وتطهيره بالمطهرات في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قاد حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمقاهي بمدينة كفر الزيات للتأكد من التزامها بالقرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية والإغلاق في تمام السابعة مساء، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا حيث تفقد المحافظ شوارع المدينة وشدد على إغلاق كافة المحلات والمطاعم وتحرير محاضر للمخالفين.