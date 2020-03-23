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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القليوبية: انتظام العمل بالمستشفيات.. والشائعات أخطر من كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:42 ص
الدكتور رمضان عرفة
الدكتور رمضان عرفة
كتب صلاح حسنى
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أكد الدكتور رمضان عرفة، مدير مركز النيل للإعلام بمحافظة القليوبية التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الإثنين، انتظام كل المستشفيات على مستوى القليوبية في أداء عملها وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية بمستشفى بنها الجامعي والمستشفيات المركزية والعامة والتأمين الصحي ومستشفى بنها التعليمي والمراكز الطبية والوحدات الصحية الريفية.

وكذلك التزام كل الأطقم الطبية من أطباء وصيادلة وأطقم التمريض وجميع العاملين، إضافة إلى جاهزية غرف الرعاية المركزة لأداء عملها بكفاءة طبقا لتقارير متابعة أداء المستشفيات.

وأشار عرفة، في تصريحات صحفية، إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التى يتم تداولها بقصد أو دون قصد؛ لأن انتشار الشائعات والأكاذيب أخطر من انتشار فيروس كورونا، مع ضرورة عدم الأخذ بأى بيانات غير التقارير الرسمية الصادرة من وزارة الصحة، والتي أكدت ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) إلى 74 حالة.

وأوضح عرفة أنه طبقا لآخر تقرير لوزارة الصحة فقد تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس جميعها من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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