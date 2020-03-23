إيطاليا: كورونا يضع استقرار بلادنا على المحك

طالب رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبّي كونتي: "الجميع يبذل أقصى الجهود كون الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد على المحك".ونقلت وكالة أنباء "آكي" الإيطالية عن كونتي قوله، في تصريح صحفي، أن "ما نقوم به ضد فيروس كورونا معركة، ويجب خوضها معًا".ورأى رئيس الحكومة، اليوم الإثنين، أن "هذه ستكون أصعب الأيام، لأننا لم نبلغ المرحلة الأكثر حدة للعدوى، وستستمر أعداد المصابين بالنمو".وتابع: "نحن في انتظار آثار الإجراءات المتخذة في الأيام القليلة المقبلة، ولقد قلت على الفور إن النتائج لن تتم رؤيتها في المستقبل القريب، وأن التقييدات التي نتبعها هي تلك التي أوصت بها اللجنة الفنية العلمية".وتابع كونتي: "لقد أقدمنا الآن على خطوة جديدة إلى الأمام، بإغلاق جميع الأنشطة الإنتاجية غير الضرورية أو التي يمكن الاستغناء عنها وضمان السلع والخدمات الأساسية على أية حال"، لكن "اعتمادنا الأكبر هو على سلوك مسئول من جانب كل منا".وخلص رئيس الوزراء الإيطالي إلى القول: "إذا كان الجميع، وأكرر الكل، سيحترمون المحظورات، وإذا قام الجميع بدورهم، فسوف نجتاز هذا الاختبار الصعب للغاية في وقت أسرع".