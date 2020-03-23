منع غير المقيمين في هونج كونج من دخولها

أعلنت رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج كاري لام، اليوم الاثنين، منع غير المقيمين من دخول أراضيها اعتبارًا من الأربعاء في إطار إجراءات جديدة للحد من الارتفاع الأخير للإصابات بفيروس كورونا المستجد.وأمرت كذلك المطاعم والحانات بالتوقف عن تقديم المشروبات الكحولية.وتضاعف عدد المصابين بالفيروس في هونج كونج خلال الأسبوعين الأخيرين ليبلغ 318 حالة، خصوصًا مع عودة مقيمين فيها من أوروبا وأميركا الشمالية اللتين تشهدان تفشيًا واسعًا لوباء كوفيد 19.ونجحت هونج كونج التي تعد مركزا ماليًا دوليًا هامًا حتى الآن في ضبط انتشار المرض رغم قربها من الصين، بفضل تدابير احترازية اتخذها السكان كارتداء الأقنعة وغسل اليدين والحفاظ على مسافات بين الأفراد.وأعلنت كاري لام "في 25 مارس عند منتصف الليل، لن يسمح لأي شخص غير مقيم في هونج كونج يصل من الخارج جوا من دخول المدينة"، وذلك لأسبوعين على الأقل. وأضافت أنه سيتم حظر عمليات العبور أيضًا في مطار المدينة، ثامن أكبر مطار في العالم من حيث عدد الوافدين إليه.وستبقى المطاعم والحانات التي تحمل رخصة والبالغ عددها 8600 مطعم وحانة، مفتوحة، لكن يحظر عليها تقديم الكحول.