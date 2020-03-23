«التعليم»: دروس تليفزيونية لطلاب «3 ثانوى»

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه تم الاتفاق مع الهيئة الوطنية للإعلام على إعداد دروس تحت إشراف الوزارة للثانوية العامة بجودة عالية على القنوات التعليمية.وأضاف الوزير، فى تصريح صحفى له على صفحته الرسمية على السوشيال ميديا، أنه سيتم توفير دروس للإعدادية ومراحل النقل أيضًا فى أقرب فرصة، وأكد طارق شوقي أنه فى هذه الظروف يتم الاعتماد على التعليم الذاتي بجانب هذه الحلول.وفيما يخص التعليم الفنى قال الوزير: "وعدنا بالرد على موضوع طلاب التعليم الفنى هذا الأسبوع، نرجو الصبر حتى نضع الحلول المناسبة لكل المشاكل فى هذا الوقت الصعب علينا جميعًا".وكان قد أصدر وزير التربية والتعليم قرارا بإلغاء امتحانات النقل واستبدالها بالبحث أو المشروع، وذلك خلال تعليق الدراسة أسبوعين بسبب فيروس كورونا.